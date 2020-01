Büyük beğeni toplayan çocuk müzikali kapalı gişe sergilendi. Oyundan önce biletlerin tükenmesi sonucunda Sahne Tozu Tiyatrosu'nda izdiham yaşandı. Gamze Aksoy'un uyarladığı ve yönettiği dört gözle beklenen "Karlar Ülkesi Müzikali" çocuklar ve ailelerinden tam not aldı. Genel sanat yönetmenliğini Çağlar İşgören' in yaptığı Sahne Tozu Tiyatrosu' nda Broadway esintisi yaşandı. Müzikal, oyunculukları, dekoru, kostümü, makyajı ve şarkıları ile büyülü bir atmosfer yarattı. Karlar Ülkesi müzikali Şubat ayının sonuna kadar her cumartesi 14.00'te seyirci ile buluşmaya devam edecek.

OCAK AYI OYUN PROGRAMI YOĞUN iLGi GöRDü

Sahne Tozu Tiyatrosu yeni yıla Yedi Kocalı Hürmüz ile başladı. Rejisi ve oyunculukları ile çok beğenilen Yedi Kocalı Hürmüz oyunundan sonra ise Bir Şehnaz Oyun başladı. 10 yıldır sahnelenen "Bir Şehnaz Oyun" yine kahkaha ve alkışlar eşliğinde seyirciyi müzikli, danslı, eğlenceli bir cümbüşün içine sokuyor. Bir şehnaz oyun cuma,cumartesi 20.00'de, pazar günleri ise 14.00'te Haldun Dormen Sahnesi' nde sahnelenecek.

LiMANDAKi AŞK ÇOK YAKINDA

Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören "Müzikalin, çocukların ara tatiline yetişmesi konusunda hazırlıklarımızı yaptık ve prömiyerimizi gerçekleştirdik. Çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Aynı heyecanı yetişkin seyircilerimizde de görmek bizleri çok mutlu etti. Sahne Tozu Tiyatrosu olarak müzikaller sahnelemeye devam edeceğiz. Sırada yazdığım ve yönetmenliğini yaptığım " Limandaki Aşk" müzikali var. Sonrasında da Alaaddin' in Sihirli Lambası" nı seyirci ile buluşturacağız. İzmir'in Broadway'de olduğu gibi müzikaller ile buluşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizi yalnız bırakmayan seyircilerimize teşekkür ediyor ve İzmir halkını tüm oyunlarımıza bekliyoruz." dedi.