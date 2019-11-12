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"Sahnede Atatürk Gecesi"

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. Yıldönümü nedeniyle, Adana Büyükşehir Belediyesi'nce etkinlik düzenlendi.

12.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:17
Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. Yıldönümü nedeniyle, Büyükşehir Belediyesi'nce etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eşi benzeri bulunmayan bir liderin kurduğu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu, büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Life organizasyonuyla gerçekleştirilen "Sahnede Atatürk Gecesi" etkinliği Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Anma gecesinde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bu yıl 10 Kasım'ın her yıldan daha farklı anıldığını hissetmişsinizdir" dedi.

10 Kasım'la ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün gelecek nesillere anlatılması, fikirlerinin ve yaptıklarının sonsuza kadar içselleştirilmesi için çok sayıda anma etkinliği düzenlediklerini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, "Adana Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz anma etkinliklerinin yanı sıra, Çukurova Üniversitesi'ndeki anma programı da çok etkileyiciydi. Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili ne yapsak azdır. O'na minnet borcu asla ödenemez" diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çok yönlü bir deha olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Bir yandan bitmiş tükenmiş, toplu iğne bile üretemeyen bir memleketin sanayisini geliştirdi, üretimini var etmek, tarımını canlandırmak, yok olan finansmanı tedarik etmek için gerekenleri yaptı. Bunun için banka kurdu. Bir yandan bin yıldır tebaa olarak yaşayan insanları yurttaş haline getirmek, bilinç düzeylerini yükseltmek, kültür devrimini gerçekleştirmek, aynı zamanda da sanattan asla ayrı kalmamalarını sağlamak için çalıştı. Her şeyi düşünen ve her şeyi başaran, dünyada başka bir lider de yok. Böyle ulu bir önderin kurduğu ülkenin vatandaşı olmaktan büyük mutluluk ve gurur duymalıyız. Ben bu onuru ve mutluluğu sonuna kadar yaşıyorum."

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, sahnede tiyatral gösteriler ve sevdiği şarkılarla anıldı. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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