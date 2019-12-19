Sahnede bir aile hikayesi

8. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali kapsamında; Neil Simon'un yazdığı, Bora Seçkin'in yönettiği, Uygur Sanat Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği Çat Kapı isimli oyun Gaziemirli tiyatroseverlerle buluştu. İki kardeşin hikayesini konu alan oyun, seyirciden tam not aldı. Neil Simon'un kaleme aldığı oyunu, Uygur Sanat Tiyatrosu oyuncuları, Atatürk Kültür Merkezi'nde başarıyla sahneledi. Bora Seçkin'in yönetiminde ve Süha Uygur'un sanat yönetmenliğinde sahneye taşınan oyuna Gaziemirli tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Karakter olarak birbirine zıt yapıda olan iki kardeşin eğlenceli hikayesini ele alan oyun, aile içindeki kurallar ve rol dağılımı, kardeşler arası bağlar, eşler arası iletişim, yaşam tarzları, sevgi, kuşak çatışması gibi konuları da eleştirel bir dille ele alıyor. 1960'lı yıllarda geçen oyun, sahne dekoru ve kostümleriyle o dönemi başarılı bir şekilde sahneye taşıyor.

Oyunun kahramanlarına hayat veren Uygur Sanat Tiyatrosu oyuncuları Selçuk Soğukçay, Bilge Şen, Somer Karvan, Lemi Filozof, Burcu Tuna, Burcu Cavrar ve Güray Yazıcı performanslarıyla göz doldurdu. Salonu dolduran Gaziemirli seyirci oyuncuları ayakta alkışladı.