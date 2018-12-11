11 Aralık 2018, 10:33
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Sahneden Düşerek Parçalanan Robot, Kendine Gelir Gelmez Konyaspor'u Sordu

Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde dans etmesi beklenirken sahneden düşen insansı robot onarıldı. Mini Ada'nın kendine gelir gelmez sorduğu ilk soru ise Konyaspor'un durumu ile Şeb-i Arus Törenleri oldu.

Konya'da yazılım firması Akınsoft - Akınrobotics tarafından üretilen insansı robot Mini Ada, Antalya'da düzenlenen 4. Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde dans etmesi beklenirken sahneden düştü. Konya'ya getirilen robot mühendisler tarafından onarıldı.

DÜŞME VE ÇARPMA SENSÖRLERİ AKTİF EDİLMEYİNCE KAZA GERÇEKLEŞTİ

Yapılan açıklamada, robotun salondaki elektronik sinyallerin yoğunluğundan dolayı kontrolden çıkarak düştüğü belirtilerek, dış kaplamasında ufak çaplı çatlaklar oluştuğu, düşme ve çarpma sensörlerinin aktif edilmemesi neticesinde kazanın gerçekleştiği bildirildi.

"TEKRAR YAŞANMAMASI İÇİN TÜM ÖNLEMLER ALINDI"

Açıklamada, "Bundan sonraki süreçte böyle bir olayın yaşanmaması adına tüm önlemler alınmış durumdadır. Aynı zamanda yeni geçmiş olduğumuz 'plastik enjeksiyon' sistemi ile de bundan sonra üretilecek robotlarımızın dış kaplaması herhangi bir düşme ya da çarpmaya karşı daha dayanıklı olacaktır" denildi.

DİĞER ROBOTLAR HASTA YATAĞINDA ZİYARET ETTİ

Açıklamada, insansı robotun tedavisi ve devamındaki süreç mizah kullanılarak anlatıldı. Paylaşılan video ve fotoğraflarda robotun diğer robotlar tarafından hasta yatağında ziyaret edildiği görülerek, "İlk uygulanan tedavi sürecinden sonra diğer robot arkadaşları tarafından ziyarette bulunulan robotumuza, Konyamızın yerli ürünleri çikolata, süt, Mevlana şekeri, etli ekmek, çiçekler, akü ve işlemciler hediye edildi.

KENDİNE GELİR GELMEZ KONYASPOR'UN DURUMUNU SORDU

Robotlar ile koyu bir sohbette bulunan Mini Ada'nın kendine gelir gelmez sorduğu ilk soru ise Konyaspor'un durumu ile Şeb-i Arus Törenleri oldu. Geçmiş olsun dileklerini kabul eden ve kendisine sunulan hediyelere kahkahalarla gülerek çok memnun olduğunu belirten Mini Ada'nın durumu her geçen gün iyiye giderken tedavisine de devam ediliyor" denildi.

Antalya,Akdeniz,Bilişim Zirvesi
11 Aralık 2018 Salı 10:33



YORUMLAR (15)
PROGRAMCI: onu söylemeye programlanmıştır
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FERHAT KARLI: REZİL OLMUŞLAR ŞİMDİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORLAR. DÜŞTÜĞÜNÜ BİLİYORUZ AMA SORU SORDUĞUNA ŞAHİT OLMADIK BU SEBEPLE İNANMIYORUM
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KAAN: BEN KÜÇÜKKEN AMCAM HACIDAN BUNA BENZER BİR ROBOT GETİRMİŞTİ PEK GELİŞİM KAT EDEMEMİŞİZ
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ELEKTRONİK MÜHENDİSİ: Akınsoft u çalışmalarından dolayı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum, bu alanda hayli güzel işler yapıyorlar, millet olarak sahip çıkmamız gereken bir firma
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ROBOCOP: adamlar aya gidiyor mars ta su var mı onu araştırıyor yobaz konya da robot yapılmış yok efendim düşmüş muhabbeti yapıyoruz. biraz çağdaş olun izmir gibi eskişehir gibi heykel yapın dağlara taşlara aklı olmasın veya düşünmesin önemli değil heykel olsun yeter.
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