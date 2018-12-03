Sahnede Engel Tanımıyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:17



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:17

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, bebekken geçirdiği kızamık hastalığı sırasında yanlış tedavi sonrası bedensel engelli kalan 51 yaşındaki Sedat Kadam, gönül verdiği tiyatroda performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanıyor.Karadon Mahallesi'nde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Kadam, 1,5 yaşındayken kızamık hastalığı geçirdiği sırada yanlış iğne yapılması sonrası bedensel engelli kaldı.Tedavisi için sıklıkla Ankara'ya gitmek zorunda kalan, bu nedenle çok istediği eğitim hayatına devam edemeyen Kadam, çekinceleri nedeniyle bir dönem evden çıkamadı.Bir gün tanıştığı kişinin kendisini cesaretlendirilmesiyle topluma adapte olan, bu sayede çeşitli işlerde ekmeğini kazanmaya başlayan Kadam, emekliliğinin ardından zamanını değerlendirmek için Kilimli Engelliler Derneği ve Kilimli Halk Eğitim Merkezinin faaliyetlerine katıldı.Derneğin yönlendirmesiyle engellilerin oluşturduğu "özel oyuncular tiyatro ekibi"ne katılmayı başlangıçta başarılı olamama endişesiyle reddeden Kadam, daha sonra cesaret ederek katıldığı ekiple "Pandomim Gösterisi", "Zoraki Tabip" ve "Safinaz'ın İzdivacı" oyunlarında sahneye çıktı.Haftada 3 gün yapılan provalarda keyifle yer alan Kadam, gelecek günlerde sahnelenecek "Safinaz'ın İzdivacı" oyunundaki sorumluluğunu yerine getirebilmek için çalışmalarına devam ediyor."Sahne benim için özel bir yer"Kadam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bacaklarını kullanamadığı için hayatında birçok şeyi ertelemek zorunda kaldığını söyledi.Engeli nedeniyle yürümekte güçlük çektiği için düştüğünü, bu nedenle birkaç kez kendisiyle alay edildiğini belirten Kadam, bu durumun kendisini kötü hissettirdiğini ve bir dönem eve kapandığını anlattı.Kadam, o dönem yaşadığı zaman kaybına üzüldüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:"Emekli olduktan sonra tekrar eve kapanmamak için engelliler derneğine gittim. Oradan beni tiyatroya yönlendirdiler. Başlangıçta, 'Tiyatroda oynayamam' dedim. Israr edilince arkadaşlarla tanıştım. Daha önceki faaliyetleri gördüğümden, 'Nasılsa bir haftaya kadar dağılır.' dediğim tiyatro ekibiyle üç oyunda sahne aldım. Kendimi başarılı görüyorum. Şimdilerde arkadaşlarıma oyunumuzu izlemeleri veya oyunumuzda oynamaları için tavsiyelerde bulunuyorum."Sahnenin kendisi için özel bir yer olduğunu vurgulayan Kadam, "Sahnede kendimi daha iyi ve mutlu hissediyorum. Hiç dışarı çıkamadığım günler olmuştu, şimdilerde toplumun karşısında oyunumu oynuyorum." dedi.Kadam, oyunlarını izlemeye gelenlerden olumlu tepkiler aldıklarını ve ekibe yeni kişilerin katıldığını aktararak, bunların güzel ve başarılı işler yaptıklarının kanıtı olduğunu, engellilerin istedikten sonra her şeyi gerçekleştirebileceğini sözlerine ekledi.Zehra Kadam da eşinin oyunun sahneleneceği günü sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Tiyatroyla ilgilendikten sonraki hali çok daha iyi. Önceden emekli olduktan sonra köye gideceğini söylerdi. Tiyatro, daha çok kişiyi tanımamızı ve arkadaş olmamızı sağladı, eve kapanmaktan kurtuluyoruz. Bu durum çocuklarımıza da iyi örnek oluyor." ifadelerini kullandı.