Sahnede hidrojen peroksidin ayrışması deneyi yapan biyokimyager ABD güzeli seçildi

2020 ABD Güzellik Yarışması Miss America'ya sahnede laboratuvar deneyi yapan Virginialı bir biyokimya uzmanı damga vurdu. Connecticut'taki finalde 50 rakibini geride bırakarak güzellik kraliçesi seçilen 24 yaşındaki Camille Schrier, 50 bin dolarlık bursun sahibi oldu. Ayrıca bu yıl katılma kriterleri değişen güzellik yarışması yeni adımlara öncü olacak nitelikte.

KALIPLARI KIRMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Virginia Commonwealth Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nde doktora öğrencisi olan Schrier,teşekkür konuşmasında güzellik yarışmalarıyla ilgili kalıpları kırmak istediğini söyledi.

MAYOLU BÖLÜM KALDIRILDI

Schrier'in güzellik kraliçesi seçilmesi 2018'de bikinili ve gece elbiseli geçiş bölümlerinin kaldırıldığı ABD güzellik yarışması için yeni bir ilerici adım olduğu belirtiliyor.

"KÜLTÜREL DEĞİŞİMİN BİR PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ"

Miss America Organizasyon Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Gretchen Carson geçen yıl bu kararları açıklarken kadınların seslerinin duyulduğu bir kültürel değişimin parçası olmak istediklerini söylemişti.

"DIŞ GÖRÜNÜŞ" KRİTER OLMAKTAN ÇIKMIŞTI

Organizatörler, farklı bedenlerdeki kadınların da aday olmasına izin veren yeni kriterlerin yarışmaya ilgiyi artırdığını söylüyor. Geçen yıl "dış görünüş" de kraliçe seçilebilmek için bir kriter olmaktan çıkarılmıştı.

"İNSANLARI EĞİTECEK BİR GÜZEL OLMALI"

Haziran'da Virginia güzeli seçildiği finalde de "hidrojen peroksidin ayrışması" temalı bir kimya deneyi yapan ve seçilmesinde bunun en önemli faktörlerden biri olduğunu söyleyen 24 yaşındaki Schrier'in, jüri üyelerine "Amerika güzelinin, insanları eğitecek biri olması lazım" dediği belirtiliyor. Camille Schrier, ABD Güzellik Kraliçesi olarak bir yıl boyunca ilaç güvenliği konusunda bir kampanya yürütecek.

1989 ABD güzeli olan Carson, kadınlara yönelik cinsel taciz vakalarını gün yüzüne çıkaran "Me Too" (Ben de) hareketine de destek vermişti.