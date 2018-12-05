Sahnede Su Yerine Antifriz Verilen Sumru Yavrucuk, Hastanelik Oldu

ÜNLÜ oyuncu Sumru Yavrucak, Marmaris
'te tiyatro oyunu için sahneye çıktığı sırada kendisine su diye verilen antifrizi içince hastanelik oldu.
Sumru Yavrucuk, Marmaris'te 'Leeanane'nin Güzellik Kraliçesi' isimli tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Armutalan
Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda Yavrucuk'a rol gereği su verilmesi gerekirken, antifriz verildi. Su sandığı antifrizi için ünlü oyuncu, sahnede kusmaya başladı.
Özel bir hastaneye kaldırılan Sumru Yavrucuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Muğla
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:53