25 Mart 2019, 11:31
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Sahnede Yanına Gelen Kadına Mikrofonla Vuran Bülent Ersoy, Kendisini Savundu

Sahnede şarkısı söylerken yanına yaklaşan kadına vurduğu için eleştirilen Bülent Ersoy, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak kendisini savundu.

Bülent Ersoy, önceki gün Şişli'de bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu. Ersoy, sahne aldığı mekanda kendisine yaklaşmak isteyen bir kadına mikrofonla vurarak tepki gösterdi.

Bu hareketinden dolayı eleştirilen Bülent Ersoy, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak kendisini savundu.

"BEN SAHNEDE İKİ KERE VURULDUM"

Kadına şiddet uyguladığı söylenen Bülent Ersoy, şunları söyledi: "Şiddetin kadını erkeği olmaz. Şiddet şiddettir ama burada yapılan bir şiddet varsa evvela bana uygulanmıştır Ben orada esere girif olmuştu. Oraya çıkması abesle iştigal. Ben iki kere sahnede vuruldum. Bu bana yapılan şiddet değil sonu ölümle bitecek bir neticeydi. İnsanlar bunu yazmadan önce bir düşünsünler. Ben çok insan severim. Ben beni vuran ve kurşunun böbreğimden geçmesine sebep olan kişiyi bile affettim. Kanunlar önünde affedilmedi.

"KADIN BANA BIÇAK ÇEKEBİLİRDİ"

Kadını nasıl kibarca geri çevirebilirdim. Bunlar olacak şey değil. İnsanlar önce kendisini oraya koyacak. Orada o kadın bıçak falan çıkarabilirdi. Orada birebir karşı karşıyasınız orada ne yapacağı meçhul.

"KİMDİR BU KADIN ÇAĞIRIN"

Ben indikten sonra 'kimdir bu kadın çağırın' dedim. Çok sert görünürüm ama yüreğim yufkadır.Kadın o kadar sarhoşmuş ki yerlere düşmüş. Kadını eşi falan alıp götürmüşler zaten. Yoksa kimsenin şahsına münhasır bir şeyde bulunmam. Can acıtma gibi duygular yoktur benim gönlümde."

Bülent Ersoy, Konserinde Şarkısını Bölen Kadına Mikrofonla VurduBülent Ersoy, Konserinde Şarkısını Bölen Kadına Mikrofonla Vurdu

Magazin



YORUMLAR (18)
FB: heyt be erkek
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MURAT: Deli bu adam
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EXPERTİZ: bu insana baktıkça insan evrimi hakkındaki teori geliyor aklıma evrim geçirirken kpss den kalan gibi olmuş :)
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..: aynı insan sevgisinin birazını da hayvanlara lütfen bülent hanım, giymeyiniz o kürkleri. derisi güzel yüzülsün diye canlı canlı döve döve öldürüyorlar o hayvanları, gözlerinden yaşlar gele gele bağıra bağıra can çekişe çekişe ölüyorlar. bir kere o sesi duysanız, o gözü görseniz ömrünüzde bir daha et bile yiyemezsiniz ama lüksünüz için bazı konulara kör davranıyorsunuz. yapmayın, empati sadece insana değil yaşayan her canlıya yapılırsa anlamlı, o zaman allahın sevgili kulu olunur işte.
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GUL: eee bulent beyi simartan kim halk.para bunda guc bunda.bulent bey bulent hanim oldu
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