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Sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Suudi Arabistan'da düzenlenen bir gösteride sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı düzenlendi.

12.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:55
Suudi Arabistan'da düzenlenen bir gösteride sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 sanatçı yaralandı.
Suudi Arabistan'ın başkenti 'daki Kral Abdullah Parkı'nda sahnelenen oyun sırasında sahnedeki sanatçılara bir kişi tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Suudi Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 4 sanatçının yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Saldırganın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Oyunculara düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası Kral Abdullah Park'ı boşaltıldı.
(İHA)
Sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Suudi Arabistan, Riyad, Güncel

Kaynak: İHA


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