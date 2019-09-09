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Sahneden atılan ceketi paylaşamadılar

- Sahneden atılan ceketi paylaşamadılar Hasan Yılmaz'ın sahneden attığı ceketi yakalama esnasında kargaşa yaşandı Yılmaz ceketinin cebine domates koyup seyircilerin üzerine attı, ardından kargaşa çıktıDENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen festivalin son gününde Hasan Yılmaz sahne aldı.

09.09.2019 23:32 Sahneden atılan ceketi paylaşamadılar
- Sahneden atılan ceketi paylaşamadılar
Hasan Yılmaz'ın sahneden attığı ceketi yakalama esnasında kargaşa yaşandı
Yılmaz ceketinin cebine domates koyup seyircilerin üzerine attı, ardından kargaşa çıktı
DENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen festivalin son gününde Hasan Yılmaz sahne aldı. Sahneye çıkan Yılmaz, ceketini hayranlarına fırlattı, hayranları ise ceketi yakalamak İçin birbiriyle yarışınca kısa süreli kargaşa yaşandı.
Birbirinden güzel şarkılarını yaklaşık 2 saat boyunca hayranlarına söyleyen Yılmaz, 'üzerimdeki ceketi atayım mı?' diye hayranlarına seslendi. Yılmaz 'ceketimi havaya atıyorum kime denk gelirse' diyerek şarkısına devam ettiği sırada, ceketinin cebine domates koyup seyircilerin üzerine attı. Yılmaz'ın, ceketini yakalamak isteyen binlerce hayranı yarışırken kısa süreli kargaşa yaşandı. Yılmaz'ın ceketini Yaşar Aygün isimli vatandaş yakaladı.
Konser söylenen şarkıların ardından sona erdi.

Hasan Yılmaz, Denizli, Çal, Yerel

Kaynak: İHA

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