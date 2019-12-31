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Sahnelerin eğlence ustası Kuşum Aydın yeni yılda Kıbrıs'ta sahne alıyor

Sahnelerin bir numaralı ismi Kuşum Aydın yeni yılı Kıbrıs sahnesinde karşılamaya hazırlanıyor.

31.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:38 Sahnelerin eğlence ustası Kuşum Aydın yeni yılda Kıbrıs'ta sahne alıyor

'ın gördüğü en eğlenceli yılbaşı gecesini yaşatacağını ifade eden Kuşum Aydın, iddiasını da ortaya koydu. dünyasında Kuşum Aydın açıklaması tartışma yaratmaya gebe olurken yıllardır sahnedeki başarısı haklılığını da ispatlıyor. Her zamanki kendi stil ve duruşuyla yılbaşını sahnede karşılayacak olan Kuşum Aydın, sahnesine özel hazırlattığı kostümü ve repertuarıyla Kıbrıslı sevenlerine muhteşem bir gece için hazır.

Sahnedeki başarısının izleyiciye olan saygısından olarak özetleyen sevilen isim Kuşum Aydın, "Yeni yılı karşılamanın heyecanı yanında yeni bir eserde müzik dünyasına sunacağım, yeni yıla girerken iki heyecanım var. İçimdeki yeni yıl ve yeni şarkı heyecanı bana doping gibi geldi" dedi. Yeni yılda Kıbrıs'a uçacak olan Kuşum Aydın, 2020 yılının gelişiyle büyük mutluluklar geleceğine inandığı vurgunsuda yaptı.


Kuşum Aydın, Kıbrıs, Star, Güncel

Kaynak: Bültenler

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