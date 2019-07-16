Sahnelerin mutluluk aşısı

İstanbul dışı çalışmaları nedeniyle uzun süredir şehir dışında olan Nilay Dorsa, gelirgelmez bavulunu evine bıraktı Asmalı mescit MOOD Pera sahnesinde kendini buldu.

Tamamen dolu mekanda yaklaşık 4 saat sahnede kalan Nilay Dorsa ile izleyiciler eğlencenin doruğuna çıktılar. Sahne repertuarını enerjisi yüksek şarkılardan seçtiğini ifade eden Nilay Dorsa " Acı dolu umutsuzluk enjekte eden şarkıları repertuarıma almıyorum eğlenceli şarkılarla yaklaşık haftanın 4 günü 4 saatlik programımla seyirciyle birlikte dans ediyor eğleniyor ve enerjimizi yükseltiyoruz. Günümüzün hastalığı mutsuzluk beni izleyenlerde son buluyor, tedaviye geliyorlar" dedi. Sahnelerin en eğlenceli kızı Nilay Dorsa, asrın hastalığı Deprosyona müziğin eğlenceli şarkılarıyla çare bulmuşa benziyor.