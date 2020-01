Sahnelerin "özel" dansçısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle kültür ve sanat merkezinde iş bulan down sendromlu Ulaş Açar, iş yaşamındaki başarısının yanı sıra sahne aldığı etkinliklerdeki dans gösterileriyle de beğeni topluyor.

Üç çocuklu Açar ailesinin en büyük çocukları olan 34 yaşındaki Ulaş Açar, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde 8 yıldır sürdürdüğü iş hayatında disiplini ve görevlerini yerine getirmedeki gayretiyle dikkati çekiyor.

Hayatında iş kadar tutkularına da yer veren Açar, müzik ve dansa olan ilgisiyle başladığı dans eğitimini de başarıyla sürdürüyor. Açar, dans eğitmeniyle birlikte sahne aldığı etkinliklerde izleyicilerden tam not alıyor.

Hem mesai arkadaşı hem dans partneri

Ulaş Açar, beş yıl önce çalıştığı kültür sanat merkezinde dans eğitmeni Ceren Seda'nın göreve başlamasıyla Seda'nın yanı giderek ona "Dans etmek istiyorum." dedi.

Açar'ın müziğe ve dansa ilgisini gören Seda, ona dans dersleri vermeye başladı.

Seda, AA muhabirine yaptığı açıklamada Açar'la 5 yıldır mesai arkadaşı olduklarını, bundan da mutluluk duyduğunu anlattı.

Merkezde çalışmaya başladıktan bir süre sonra da Açar'ın talebiyle dans partneri olduklarını kaydeden Seda, çok sayıda etkinlikte birlikte dans ettiklerini söyledi.

Seda, Açar'la dans etmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Hem mesai arkadaşım hem de dans partnerim. Sürekli yanıma geliyor ve farklı koreografileri yapıyoruz. Konserler ve farklı etkinliklerde Ulaş ile sahne alıyoruz. İzleyiciler çok beğeniyor. Yeteneği ve algısı çok gelişmiş bir kişiliğe sahip. Dansa kendisinden de bir şeyler katıyor." diye konuştu.

Ulaş Açar ise hareketli müzikleri çok sevdiğini anlatarak, "Dans etmeyi çok seviyorum. Zeybek de oyuyorum. Dizilerde rol almak istiyorum." diye konuştu.

"Bizi gururlandırıyor"

Baba Mustafa Açar (62) da oğlunun içi sevgiyle dolu olduğunu, kendisine verilen görevi en iyi şekilde yaptığını dile getirdi.

Oğlunun aile içinde ve iş arkadaşları arasında çok sevildiğini aktaran Açar, şöyle devam etti:

"Ben çalışırken annesi eğitimi için kar kış demeden özel okullara getirip götürdü. Ulaş'ın eğitimi için elimizden gelen ne varsa yapmaya çalıştık. Görenler ona imreniyor. Her işi kendisi yapar. Bize asla yük olmuyor. Dans etmeyi çok seviyor. Müzik duysa hemen oynamaya başlar. Ulaş gibi bir çocuğu bize verdiği için Allah'a şükrediyorum. Kültür merkezinden çalışırken sahne arkasındaydı. Şimdilerde sahneye çıkıp dans gösterilerinde yer alıyor. Bu bizi gururlandırıyor."

Açar, down sendromlu çocukların toplumdan uzak tutulması yerine diğer insanlarla kaynaştırılmasının gerektiğini sözlerine ekledi.

İş hayatına atılmak isteyen Ulaş Açar, 2012 yılında o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir ziyareti sırasında, Atatürk Stadyumu'ndaki bir etkinlikte Erdoğan'dan destek istemişti. Açar'ı kırmayan Erdoğan, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde işe başlaması için talimatını vermişti. Çalışmaya başladığı kültür merkezini evi gibi hisseden Açar da işine sıkı sıkıya sarılarak takdir toplamıştı.

Kaynak: AA