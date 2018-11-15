Sahnenin Önüde Arkasıda Bana Emanet

Müzik dünyasının güzel ve usta yorumcusu Reyhan Cansu, yazlık bir çok mekanındabaşarıyla işletmeciliğinide yaptı.

Fatih Ürek, Yıldız Tilbe gibi bir çok isimede sahne veren Reyhan Cansu "Ben işletmecilik yapmadan öncede sahnelerdeydim, iş kadını vasfım benim işi hem mekan hemde sanatçı tarafından görmemi sağladı, bunun avantajlarınıda yaşıyorum. Sahnede şarkılarımı söyleyip dansımı ederken servisinde kaliteli ve titizlikle yapılmasına dikkat ediyorum. Ne iş yaparsanız yapın her yerine hakim olmalısınız, dinlemeye gelenleri memnun yollamak sahnenin işidir" dedi. Başarılı sanatçı müzik dünyasındaki çıkışını sürdürürken, sahne yapmanın sadece şarkı söylemek olmadığınıda sözlerine ekledi.