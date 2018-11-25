Sahneye Çıkmak İçin Yapmadığını Bırakmadı

Sahneye çıkmak için Acun Ilıcalı'nın önünü kesen yarışmacı, programa damga vurdu. Yarışmacı anlattığı hikaye ile izleyici ve juri üyelerini kahkaha krizine soktu.

O Ses Türkiye sahnesine çıkan yarışmacı Kerem Özdemir, Acun Ilıcalı'ya ulaşmak için uğraşırken güvenlikle yaşadığı komik olayı anlattı. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı ile görüşebilmek için stüdyo dışında beklediğini belirten Özdemir, Ilıcalı'yla görüşmesinin ardından sahneye çıktığını söyledi.

2 JÜRİYİ DÖNDÜRMEYİ BAŞARDI

Kerem Özdemir, 4 jüri üyesinden Seda Sayan ve Hadise'yi döndürmeyi başardı. Yoluna devam etmek istediği jüri üyesi ise Seda Sayan oldu.