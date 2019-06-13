Sahra Cuha Top Model of Anatolia 1. Seçildi

Bursa Buttim Kültür Merkezinde Akın Çınar ve Tarkan Acar tarafından düzenlenen Top Model of Anatolia 2019 "Ulusal Mankenlik Yarışması"nda Anadolu'nun yeni tescilli Top modeli belirledi.

Yarışmaya Türkiye'nin gözde isimleri Tuğçe Aral (Eski Türkiye Güzeli) Oktay Seven (Modacı) Deniz Demirpençe ( Medikal Kozmetolog) Murteza Doğan (İş Adamı/ Ana Sponsor) Gürkan Kaya ( Diş Hekimi) Özgür Şahin (Sanatçı),Cem Ekren (Mayo Firma Sponsoru) ve Nurcan Bizimtuna ( Saç ve Makyaj Firma Sponsoru)Jüri üyesi olarak Yarışma adaylarını değerlendirdiler.

İstanbul, İzmir ve Antalya gibi Büyük Şehirlerden Bursa'ya gelip Kamp dönemine katılan Güzel Mankenler,Bursa'nın Tarihi Kapalı Çarşısını Gezdiler ve Mudanya'da Fotoğraf Çekimine Katıldılar.

Top Model of Anatolia 2019 'Yarışmasının Organizasyonunu Tarkan Acar've Akın Çınar üstlenirken yarışmada, gecenin sunuculuğunu Başarılı Sanatçı ve Manken Ayça Mutlu Geceyi Sundu.

Ayça Mutlu: Yarışmayı Sunmaktan çok Mutlu oldum,Derece alan Mankenleri Kutluyorum,Podyum ve Sahne'den sonra artık beni Sıkça Sunucu olarak'ta göreceksiniz.dedi.

Kaynak: Bültenler