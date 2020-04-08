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Sahra hastaneleri nerede kuruluyor? Sahra hastanesi nedir? Sahra hastaneleri ne zaman yapılacak.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'da iki noktada sahra hastanesi kurulacak. Bin odalı olacak şekilde inşa edilecek olan sahra hastanelerinin nerede olduğu v ne zaman yapılacağı merak edildi. Peki, sahra hastanesi nedir? Sahra hastaneleri ne zaman yapılacak. Sahra hastaneleri nerede kuruluyor?

08.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:15
Sahra hastaneleri nerede kuruluyor? Sahra hastanesi nedir? Sahra hastaneleri ne zaman yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı ve ağlık bakanlığı açıklamalında sık sık değinilen sahra hastanelerinin yapımına başlanıyor. İstanbul 'da kurulacak olan sahra hastanelerini kapasiteleri, yapılış süreci ve nerede olduğu konusunda merak dolu sorular soruluyor. Peki,Sahra hastaneleri nerede kuruluyor? Sahra hastanesi nedir? Sahra hastaneleri ne zaman yapılacak.

SAHRA HASTANESİ NEDİR?

Sahra hastanesi, daha kalıcı tesislere güvenli bir şekilde taşınmadan önce sahadaki geçici olarak geçici olarak ilgilenen küçük bir mobil tıbbi birim veya mini hastanedir. Bu terim çoğunlukla askeri durumlara atıfla kullanılır, ancak felaket zamanlarında da kullanılabilir.

SAHRA HASTANELERİ NEREDE KURULUYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'İstanbul'a 2 yeni salgın hastanesi kurulacak' açıklamasının ardından Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda çalışmalar başladı.

SAHRA HASTANELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sahra hastanesi çalışmalarının 45 gün içerisinde bitmesi planlanıyor.

Etiketler: İstanbul, Gündem, Sağlık, Güncel
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Haberler ›› Gündem ››Sahra hastaneleri nerede kuruluyor? Sahra hastanesi nedir? Sahra hastaneleri ne zaman yapılacak. - Haberler

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