Şahsiyet'e Bir Ödül Daha!

Başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Necip Memili'nin paylaştığı kadrosunda Şenay Gürler, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk, Ayhan Kavas, Müjde Ar ve Hümeyra'nın yer aldığı "Şahsiyet" ödüle doymuyor. Geçtiğimiz aylarda IMDB'nin kullanıcı oylarıyla belirlenen izlenmesi gereken diziler listesinde ilk 40'a giren Şahsiyet'e son ödül, Galatasaray Üniversitesi'nden geldi.

Galatasaray Üniversitesi tarafından bu yıl 13.sü düzenlenen EN Ödülleri'nde, öğrencilerin oylarıyla 'Yılın En İyi İnternet Dizisi' seçilen Şahsiyet'in ödülünü dizinin yönetmeni Onur Saylak aldı.

Konuşmasında öğrenciler tarafından verilen bu ödülün kendisi için çok kıymetli olduğunu söyleyen Onur Saylak, ekip arkadaşlarına, dizinin yayıncısı puhutv ve yapımcısı Kerem Çatay'a desteklerinden dolayı teşekkür ederken, sözlerini dizinin başkahramanı Agah Beyoğlu'nun "Adalet şahsi bir mesele değildir. Adalet bir şahsiyet meselesidir" cümleleriyle bitirdi.

Güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran senaryosuyla yayınlandığı ilk günden itibaren yüksek izlenme oranlarına ulaşan Şahsiyet, 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agâh Beyoğlu (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) beklenmedik şekilde kesişen yollarını nefes kesen bir dille anlatıyor.

Kaynak: Bültenler