Şahsiyet konusu nedir? Şahsiyet dizisi hangi kanalda? Şahsiyet dizisi oyuncuları, yönetmeni

Puhu Tv'de yayınlanan Şahsiyet dizisi oyuncusu Haluk Bilginer Emmy Ödülü sahibi oldu. 2018 yapımı Şahsiyet dizisinin yönetmenliğini Onur Saylak yaparken Ay Yapım'da yapımcı şirket olarak projede yer aldı. Şahsiyet konusu, oyuncuları, yönetmeni haberimizde…

Şahsiyet dizisi izle full…

ŞAHSİYET KONUSU

Emekli adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir.

Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.

Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh'ın aldığı cinayet kararı, Nevra'nın hayatını da tamamen değiştirecektir.

ŞAHSİYET OYUNCULARI KİMLER?

Dram-polisiye türündeki dizi Şahsiyet, sevilen oyuncu kadrosuyla fenomen haline geldi. Kadrosunda ise; Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Şenay Güler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim, Fırat Topkorur yer alıyor.

ŞAHSİYET DİZİSİ KAÇ BÖLÜM? YÖNETMENİ KİM?

Onur Saylak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Şahsiyet dizisi Puhu Tv'de izleyenlerle buluşuyor.Bir sezon 12 bölümden oluşan Şahsiyet, Ay Yapım aracılığı ile ekrana geliyor. Dizi 9.1 imdb puanı ile en çok izlenen diziler arasında yer alıyor.