Sahte alkol üreticisi kıskıvrak yakalandı
Denizli Emniyet Müdürlüğü kaçak alkol üreticilerine operasyon düzenledi.
30.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:50
Denizli Emniyet Müdürlüğü kaçak alkol üreticilerine operasyon düzenledi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçak alkol ürettiği tespit edilen takibi sonrası düzenlenen operasyonda 1 şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan aramalarda ise merdiven altı üretilen 20 litre sahte alkol KOM ekiplerince ele geçirildi.
Yakalan şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçak alkol ürettiği tespit edilen takibi sonrası düzenlenen operasyonda 1 şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan aramalarda ise merdiven altı üretilen 20 litre sahte alkol KOM ekiplerince ele geçirildi.
Yakalan şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Denizli, 3. Sayfa