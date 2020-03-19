Menü
Haberler››Güncel››Sahte alkolden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Güncel

Sahte alkolden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Zeytinburnu'nda aldıkları sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi, 4 kişinin ise tedavisi sürüyor.

19.03.2020 08:45 | Son Güncelleme: 19.03.2020 08:45
Sahte alkolden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Zeytinburnu'nda aldıkları sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi, 4 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Zeytinburnu'nda Tahir Ömürov adlı bir kişi, dün Türkiye'de gündelik işçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu arkadaşları Esger Allanazarov (31), Narmurat Egamberdiyev (37), Eresh Kuzyvey (48) ve Doskabul P.'den haber alamadığını belirterek durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen polis ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Aynı evde bulunan 1 kişinin ise zehirlenmeye bağlı olarak Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Sahte alkolden hastaneye kaldırılan Hayıtbay Begov ve Mahmasharıp Resilov isimli iki kişi daha hayatını kaybetti.
Öte yandan hastanede sahte alkol nedeniyle 4 kişinin de tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkmenistan, Zeytinburnu, Türkiye, İşçi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Güncel
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu Güncel
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor Güncel
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Çin’de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Güncel
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Loading