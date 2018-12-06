Sahte Altın Operasyonu

06 Aralık 2018 Perşembe 10:58



06 Aralık 2018 Perşembe 10:58

Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda düşük ayarlı 122 adet cumhuriyet, 15 Ata lira, iki yarım, 324 çeyrek altın ele geçirildi.Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, merkez Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde altın imalatı yapılan iki adrese operasyon düzenledi.Hurda altınların bakırla karıştırıldığı ve kıymetli damgada sahtecilik suçu işlendiği belirlenen imalathanede yapılan aramada, düşük ayarlı 122 adet cumhuriyet, 15 Ata lira, iki yarım, 324 çeyrek altın, 1 kilo 470 gram hurda altın, sahte darphane mühürleri, altın basımında kullanılan makineler ile kimyasal madde bulundu.Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.