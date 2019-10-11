Haberler » 3. Sayfa » Sahte altın üretip kuyumcuları ve vatandaşı dolandıran çete çökertildi

Sahte altın üretip kuyumcuları ve vatandaşı dolandıran çete çökertildi

Sahte altın üretip kuyumcuları ve vatandaşı dolandıran çete çökertildiANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği sahte Altın üretip kuyumcu esnafı ve vatandaşı dolandıran çeteyi çökertti.

11.10.2019 00:38
Sahte altın üretip kuyumcuları ve vatandaşı dolandıran çete çökertildi
ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği sahte Altın üretip kuyumcu esnafı ve vatandaşı dolandıran çeteyi çökertti.
Ankara merkezli 9 ilde sahte sahte para ve altınla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyona Özel Harekat Polis timleri destek verdi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği tarafından yürütülen suç işlemek amaçlı örgüt kurmak,piyasaya sahte para sürmek ve dolandırıcılık suçlarından 4 ay boyunca teknik takibi yapılan çete çökertildi.
Çeteye ilişkin takip sadece fiziki olmakla kalmayıp, teknolojik araçlarla teknik izleme ve dinleme yapıldı. Çeteye sabah saatlerinde Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında toplamda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında bulunamayan 7 firari zanlı için yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda altın görünümlü Ziynet eşyası ve bunların yapımında kullanılan malzemeler ayrıca bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Çetenin sahte altınlarla bir çok kuyumcuyu ve vatandaşı dolandırdığı tespit edildi.
Sahte altın üretip kuyumcuları ve vatandaşı dolandıran çete çökertildi

Mali Suçlarla Mücadele, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:14 Kuşadası Körfezi'nde 40'ı çocuk 81 göçmen yakalandı
01:10 Akrabalar arasında sopalı kavga: 3 yaralı
01:04 Ankara'ya şehit ateşi düştü
01:01 Tokat'ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı
00:51 Adana'da otomobil motosiklete çarptı...Vatandaşlar yaralıya elleriyle su içirdi
00:42 Anadolu Adliyesi'ndeki çatışma anında vatandaşlar dehşeti yaşadı
00:41 Çanakkale'de 77 mülteci yakalandı
11.10.2019 01:28:59