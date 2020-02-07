Sahte altınlarla milyonlarca lira vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'nın programına konuk olan 25 yaşındaki A.Y, internette tanıştığı İ.Ç ile evlilik kararı aldığını ancak sonrasında altın vaadiyle dolandırıldığını söyledi. Bunun üzerine canlı yayına bağlanan birçok vatandaş aynı kişi tarafından bidonlar dolusu sahte altınları dua okuyarak ve namaz kılarak gerçeğe dönüştürdüğünü hikayesiyle dolandırıldıklarını söyledi. Dolandırıcıların peşine düşen Müge Anlı'nın yayını emniyet tarafından ihbar kabul edildi ve dolandırıcı olduğu iddia edilen İ.Ç Mardin 'de yakalanarak gözaltına alındı.

BOŞ BİDONLARI ALTINLARA DOLDURACAĞINI SÖYLEDİ

Vatandaşların dini duygularını kullanıp büyü ile boş bidonları altınlarla dolduracağını vaat eden ve kendisine inanan insanların paralarını alıp kaçtığı iddia edilen İ.Ç., Mardin'de yakalandı. İ.Ç.'nin bidonlar dolusu sahte altınları dua okuyarak ve namaz kılarak gerçeğe dönüştürdüğünü hikayesiyle dolandırıcılık yaptığı ekranda işlendi. Olay tüm Türkiye'yi şaşkınlık içinde bırakmıştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Milyonlarca lira dolandırıcılık vurgunu yaptığı öne sürülen İ.Ç.'yi Müge Anlı'da gören onlarca mağdur, bulundukları ilin başsavcılığına giderek şikayetçi olmuştu. Canlı yayında Müge Anlı'nın ekranlara getirdiği milyarlarca liralık dolandırıcılık vurgununu ihbar kabul eden emniyet yetkilileri düğmeye bastı. Anlı'nın Perşembe günkü yayınından sonra Mardin Emniyet Müdürlüğü, İ.Ç.'yi yaşadığı yerde yakaladı. Ortağı olduğu söylenen Suriye uyruklu A.A.A.'nın ise Şanlıurfa Emniyeti tarafından gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Müge Anlı, bugünkü yayınında yaptığı açıklamada, İ.Ç.'nin adliyeye sevk edilmesi beklediğini duyurdu.