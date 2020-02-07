Sahte altınlarla milyonlarca lira vurgun yapan dolandırıcı tutuklandı

Müge Anlı'da aktarılan dolandırırıcılık olayında göz altına alınan İ.Ç. ve suç ortağı olduğu iddia edilen A.A.A. tutuklandı.



Müge Anlı'ya konuk olan 25 yaşındaki A.Y.'nin internette tanıştığı İ.Ç. ile evlilik hikayesinin ardından başlayan olay akıllara durgunluk verdi. İ.Ç.'nin bidonlar dolusu sahte altınları dua okuyarak ve namaz kılarak gerçeğe dönüştürdüğünü hikayesiyle dolandırıcılık yaptığı ekranda işlendi. Olay tüm Türkiye'yi şaşkınlık içinde bırakmıştı.



Canlı yayında Müge Anlı'nın ekranlara getirdiği milyarlarca liralık dolandırıcılık vurgununu ihbar kabul eden emniyet yetkilileri şahsı dolandırıcılık suçlamasıyla göz altına almıştı. Canlı yayında aktarılan yeni gelişmeye göre; adliyeye götürülen İ.Ç. ve suç ortağı Suriye uyruklu A.A.A ile birlikte tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA