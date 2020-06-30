Sahte Avustralya dolarıyla dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

Aydın'da sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri kişiyi, sahte Avustralya dolarıyla 30 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı.

30.06.2020 19:36 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:33
Aydın'da sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri kişiyi, sahte Avustralya dolarıyla 30 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan Ş.A. (41) kendisine sahte Avustralya doları satıldığı yönünde polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma yapan ekipler, Ş.A'yı dolandırdığı iddia edilen şüphelilerin bulunduğu arabayı tespit etti.
Otomobilin Umurlu Mahallesi'nde olduğunu belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, aracı durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı.
Araçtaki C.A. (51), B.M. (38) E.A. (47) ve C.D. (31) gözaltına alındı. Otomobildeki aramada müştekiye ait 30 bin liranın 29 bin 900 lirası ile 38 bin 700 sahte Avustralya doları ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Şüphelilerden kadın olan C.D'nin sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği müştekiye, elinde yüklü miktarda Avustralya doları olduğunu ve bunu Türk parasına çevirmek istediğini söylediği, 30 bin lira karşılığında sahte olan dolarları verdiği öğrenildi. Sahte Avustralya dolarıyla dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Avustralya, Aydın, Güncel, Haber
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