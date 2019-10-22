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Sahte bağış makbuzuyla dolandırıcılık iddiası

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, sahte bağış makbuzlarıyla vatandaşlardan para toplayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

22.10.2019 19:02Sahte bağış makbuzuyla dolandırıcılık iddiası
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, sahte bağış makbuzlarıyla vatandaşlardan para toplayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.İlçe merkezindeki bazı iş yerleri ve evlerden "görme engellilere destek" adı altında vatandaşlardan para talep eden 3 kişiden şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst aramasında Gülen Gözler Engelliler Derneği adına düzenlenmiş sahte bağış makbuzları ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Merzifon, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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