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Sahte banka sitelerine erişim yasağı getirilecek

Bankaların adını kullanarak vatandaşı dolandıranlarla mücadelede süreç hızlanıyor. Kanunla yapılacak değişiklikle, bu internet sitelerine hızla erişim yasağı getirilecek. BDDK Başkanı Akben, "Anında müdahale edilecek" dedi

14.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:12

Hükümet, internet üzerinden izinsiz mevduat toplayan, bankacılık faaliyetinde bulunan, banka adlarını kullanarak vatandaşı mağdur edenlerle mücadelede önemli bir adım atıyor. Bankacılık Kanunu'nda yapılan değişiklikle bu internet sitelerine hızla erişim yasağı getirilerek vatandaşın mağdur edilmesi önlenecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, vatandaşları uyardıklarını belirterek, "Maalesef suistimaller oluyor. Biz tespiti yapar yapmaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirip buna erişimin engellenmesini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLECEK

Sabah'ta yer alan habere göre, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Bankacılık Kanun teklifiyle internet üzerinden sahte bankacılığa müdahale süreci hızlanıyor. İzinsiz mevduat toplayan, bankacılık faaliyetinde bulunan, banka adı kullananların faaliyet gösterdikleri internet sitelerine erişim, BDDK tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını takiben hakim kararı ile engellenecek. İçerik ve yer sağlayıcının yurt dışında olması durumunda bu internet sitelerine, kurumun başvurusu üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirilecek.

EUROBANK'I SABAH GÜNDEME GETİRMİŞTİ

BDDK Başkanı Akben, İstanbul Eurobank adıyla kurulan sahte bankaya müdahale sürecini anlattı. Akben, "Bu bankayla ilgili durum cumartesi günü tespit edilmiş, ihbar geldi. Savcılığa başvurma pazartesiyi buluyor, Emniyet gidip orayı basmış. Adamın belirttiği o adreste böyle bir iş yeri yok. Euro Bank diye bir logo kullanmış adam sanki Avrupa'da varmış gibi. Ama öyle bir banka da yok" dedi.

Sahte banka sitelerine erişim yasağı getirilecek

mehmet ali akben, Banka, Ekonomi


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