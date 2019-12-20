Haberler » Güncel » Sahte belgelerle fransa'ya gitmek isteyen 34 yolcu yakalandı - Haber

Sahte belgelerle fransa'ya gitmek isteyen 34 yolcu yakalandı

SAHTE belgelerle İstanbul'dan Fransa'ya gitmek isteyen 32'si Türk, 2'si yabancı uyruklu 34 yolcunun hayali İstanbul Havalimanı'nda son buldu.

20.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:40
SAHTE belgelerle 'dan 'ya gitmek isteyen 32'si Türk, 2'si yabancı uyruklu 34 yolcunun hayali İstanbul Havalimanı'nda son buldu. Polis, durumlarından şüphelendiği 34 yolcunun evraklarında yaptığı incelemede, 23 adet sahte oturum belgesi, 10 adet sahte Schengen vizesi ve bir adet sahte pasaport yakaladı.
İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Transavia Havayolları'nın İstanbul - Nantes uçuşu öncesi, bilet ve bagaj işlemlerini yaptıran yolcularına yönelik 'profil uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulamada durumlarından şüphelenilen 32'si Türk vatandaşı, 1'i Irak ve 1'i İran olmak üzere toplam 34 kişi incelemeye alındı.
SAHTE OTURUM BELGESİ... SAHTE SCHENGEN... SAHTE PASAPORT
Yolcuların evraklarında yapılan incelemede, 23 sahte oturum belgesi, 10 sahte Schengen vizesi, 1 sahte pasaport tespit edildi. Amirlikte yapılan işlemlerin ardından 34 şüpheli, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan 32 Türk vatandaşı serbest bırakılırken, Irak ve İran uyruklu yolcular ise İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Söz konusu kişilerin, sahte evrakla yurt dışına çıkarılmasını organize eden kişileri tespit etmek için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Sahte belgelerle fransa'ya gitmek isteyen 34 yolcu yakalandı

İstanbul, Fransa, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:56   Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:56   Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı - Haber
12:56   Ezine'de acemi erler yemin etti - Haber
12:56   İstanbul Valisi Yerlikaya: "Adalar'da itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda... - Haber
12:56   Edirne'de 5 bin taşla Atatürk'ün resmedildiği mozaik tablo yapıldı - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:31   Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu - Haber
10:34   2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı - Haber
20.12.2019 12:57:57