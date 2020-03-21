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Sahte belgelerle getirdikleri lüks araçları satan suç örgütü operasyonunda bir kişi tutuklandı

Mardin merkezli 5 ilde yurt dışından lüks araçları sahte belgelerle Türkiye'ye getiren ve sahte evrakla tescil işlemleri yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

21.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:02
Sahte belgelerle getirdikleri lüks araçları satan suç örgütü operasyonunda bir kişi tutuklandı
Mardin merkezli 5 ilde yurt dışından lüks araçları sahte belgelerle Türkiye 'ye getiren ve sahte evrakla tescil işlemleri yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yurt dışından lüks araçları sahte belgelerle yurda sokan ve sahte evrakla tescil işlemleri yaptırıp milyonlarca lira vergi kaybına neden olan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan S.M, C.M, E.G, M.S.D, H.M.E, E.İ, K.A. ve H.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.S. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Dün, Mardin, Diyarbakır, İstanbul, Ankara ve Batman'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda S.M, C.M, E.G, M.S.D, H.M.E, E.İ, K.A. ve H.S. gözaltına alınmış, soruşturma kapsamında çok sayıda lüks araca el konulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Mardin, Güncel

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