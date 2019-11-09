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SAHTE BİLEZİĞİ GERÇEĞİYLE DEĞİŞTİRDİ; YAKALANINCA BAYILMA NUMARASI YAPTI

ESENYURT'ta yabancı uyruklu çift, kuyumcuya girerek el çabukluğuyla sahte bilezikle gerçek bileziği değiştirdi.

09.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:19SAHTE BİLEZİĞİ GERÇEĞİYLE DEĞİŞTİRDİ; YAKALANINCA BAYILMA NUMARASI YAPTI
ESENYURT'ta yabancı uyruklu çift, kuyumcuya girerek el çabukluğuyla sahte bilezikle gerçek bileziği değiştirdi. Kuyumcunun dikkati sayesinde yakalanan dolandırıcı kadın bayılma numarası yaparken tüm yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz pazartesi günü saat 15.00 sıralarında 'ta bir kuyumcuda meydana geldi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen dolandırıcı çift, kuyumcunun önüne gelerek yaklaşık 6 bin liralık bir bileziği gözlerine kestirdi. İçeri girerek bilezik almak istediklerini söyleyen ikiliye kuyumcu istedikleri bileziği verdi.  Dolandırıcı kadın bileziği bileğine taktı ve koluna takılı diğer taklit bileziği kolundan çıkardı. Bu sırada görevliden başka bir bilezik isteyen dolandırıcılar kuyumcuyu oyaladı. Kadının kolundan çıkardığı taklit bileziği yanındaki adam görevliye verdi.

BAYILMA NUMARASI YAPTI

Kuyumcu bileziği eline aldığında durumdan şüphelendi.  Kadının kolunu kontrol eden kuyumcu gerçek bileziği buldu. Yakalandığınca paniğe kapılan kadın dolandırıcı bayılma numarası yaptı.  Yaşanan olayı anlatan kuyumcu Serdar Bektaş 10 senelik kuyumcu olduğunu söyleyerek, " 2 kişi geldiler önce vitrinden baktılar.  Elindeki sahte altınla aynısı dükkanda varsa kuyumcuya öyle giriyorlar.  Bileziklere bakmak istediklerini söylediler.  Bilezik modelini verdim bayanda koluna taktı.  Taktı çıkardı bir kaç kere korkuyordu galiba. Sonra başka bir model istedi. Elime aldığımda sahte olduğunu anladım.  Sonra polisi aradık gereken yapıldı. Fiyatı 6 bin liraydı" diye konuştu.

CÜZDAN DA ÇALMIŞLAR

Öte yandan aynı çiftin bir başka kuyumcudan da tezgah üzerinde bulunan bir cüzdanı çalma anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anı güvenlik kamera görüntüleri

-Kuyumcu ile röportaj

-Kuyumcunun Çektiği cep telefonu görüntüleri

-Cüzdan çalma anı kamera görüntüleri


- İstanbul

Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA

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