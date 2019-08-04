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Sahte çekle 220 çelik kapı almak istedi

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sahte çekle 220 çelik kapı almaya çalışan Ü.K., iş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

04.08.2019 16:04 Sahte çekle 220 çelik kapı almak istedi
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sahte çekle 220 çelik kapı almaya çalışan Ü.K., iş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
Darıca'da çelik kapı satışı yapan bir firmaya gelen Ü.K., iddiaya göre kendisinin bir şirkette satın alma müdürü olarak çalıştığını belirterek, 220 çelik kapı almak istedi. Ü.K., 94 bin 447 liralık çek verdi. Çelik kapılar araca yüklenirken, esnaf çekin sahte olduğunu anladı. Esnafın şikayeti üzerine Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ü.K.'yi gözaltına aldı. Polis, dolandırıcılığın İstanbul'da bulunan S.H. ve E.B. tarafından planlandığını belirledi. Ü.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Darıca, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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