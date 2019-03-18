Sahte Deterjan Satıcılarına Operasyon

Eskişehir
İI Jandarma
Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çeşitli markalarda bin 200 kilo ağırlığında sahte deterjan ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli yakalandı.
Jandarmanın çalışmaları neticesinde; bazı şahısların internet ve sosyal medya hesapları üzerinden ikametgahlarında ve semt pazarında sahte deterjan satışı yaptığı tespit edildi. Şüphelilere yönelik Tepebaşı
ve Odunpazarı
ilçe merkezlerinde düzenlenen operasyonda, bin 200 kilo ağırlığında, çeşitli markalara ait piyasa değeri 9 bin lira olan 160 paket sahte deterjan ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan G.S., M.C., M.Y., V.Y ve R.S. isimli şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR
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Kaynak: İHA