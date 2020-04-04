Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sahte dezenfektan operasyonu: 1 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte dezenfektan ürettiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

04.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:39
İstanbul 'da düzenlenen operasyonda, sahte dezenfektan ürettiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak veya sahte üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.
Polis ekipleri, bir kişinin, ürettiği yüklü miktarda sahte dezenfektanı kargo yoluyla çeşitli kentlerde piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, Esenler Giyimkent Sitesi'nde bir depoya düzenlenen baskında, iş yeri sahibi İlhan Ü. (46) gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 1343 şişe ve tanker içerisinde 2 bin 500 litre dezenfektan ile 3 bin 350 boş şişe ve 2 bin etiket ele geçirilidi.
Depo sahibine kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi. Sahte dezenfektan operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haberin Videosu :

Sahte dezenfektan operasyonu: 1 gözaltı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sahte dezenfektan operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı Haberler
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti Haberler
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Haberler
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize’de WhatsApp skandalı Haberler
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize'de WhatsApp skandalı
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti Haberler
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:46: Pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı - Haber 14:46: İBB metro istasyonlarına termal kamera yerleştiriyor - Haber 14:45: Yasak sonrası Bursa-İzmir yolu boşaldı - Haber 14:45: Şehirler arası hatlardan çekilen yüzlerce otobüs Yenikapı meydanını doldurdu - Haber 14:44: Yurtlarda izole altına alınan infaz koruma memurlarına uzaktan moral verdiler - Haber 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü - Magazin 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 12:40: WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber