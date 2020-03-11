Sahte dezenfektanlara polis baskını
Sahte dezenfektanlara polis baskını İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda cinsel uyarıcı ilaç ve sahte vücut dezenfektanları ele geçirildi.
11.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:50
Sahte dezenfektanlara polis baskını
İZMİR - İzmir 'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda cinsel uyarıcı ilaç ve sahte vücut dezenfektanları ele geçirildi.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmeye hazırlanan çok sayıda sahte ürün olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, bir depoya baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda 15 bin 579 adet cinsel uyarıcı ilaç ve 3 bin 462 adet sahte vücut dezenfektanı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçlamasıyla işlem yapıldı.
İZMİR - İzmir 'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda cinsel uyarıcı ilaç ve sahte vücut dezenfektanları ele geçirildi.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmeye hazırlanan çok sayıda sahte ürün olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, bir depoya baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda 15 bin 579 adet cinsel uyarıcı ilaç ve 3 bin 462 adet sahte vücut dezenfektanı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçlamasıyla işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sahte dezenfektanlara polis baskını
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Haberler
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Haberler
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Haberler
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan