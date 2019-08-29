Haberler» Güncel» Haber

Sahte diş hekimi cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

AYDIN'ın Çine ilçesinde, sahte diş hekimi Sait Örücü (59), diş ağrısıyla kendisine gelen V.S.'ye (43), bayılttıktan sonra cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

29.08.2019 10:50 Sahte diş hekimi cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
AYDIN'ın Çine ilçesinde, sahte diş hekimi Sait Örücü (59), diş ağrısıyla kendisine gelen V.S.'ye (43), bayılttıktan sonra cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Olay, salı günü Şevketiye Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Dişi ağrıyan V.S., aynı mahallede yaşayan ve diş hekimi olarak tanıdığı Sait Örücü'nün muayenehane olarak da kullandığı evine gitti. İddiaya göre Örücü, ilaç vererek bayılttığı V.S.'ye cinsel istismarda bulundu. Kendisine geldikten sonra cinsel istismara uğradığını fark eden V.S., evden çıkıp, polis merkezine gitti.
V.S.'nin şikayeti üzerine polis, aynı gün Örücü'yü evinde gözaltına aldı. Yapılan inceleme sonunda, kendini diş hekimi olarak tanıtan Örücü'nün evinde, diş tedavisi ve diş protezi yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Dün adliyeye sevk edilen Sait Örücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Polis, Çine, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:13   Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan hakem kurulunun zam kararına tepki: Karar adaletsiz
11:13   Parkta kurduğu parkurda çalıştı, bekçilik sınavını kazandı
11:12   Antalya köpeği öldürüp, bıçağı üzerine bıraktılar
11:12   Sinop trafik ışığı olmayan kentteki kavşakta 10 yıldır görevde
11:12   Sinop karadenizli balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor
11:12   Antalya sahildeki doğal havuzlara yoğun ilgi
11:12   Aydın jeotermalden yararlanamayan işletmeci seradaki faaliyeti durdurunca 50 kişi işsiz kaldı