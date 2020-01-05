Haberler » Güncel » Sahte dişçide silah, çok sayıda mermi ve uyuşturucu ele geçirildi - Haber

Sahte dişçide silah, çok sayıda mermi ve uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da ruhsatsız faaliyet gösteren diş muayenehanesinde yapılan aramada av tüfeği, çok sayıda mermi ve uyuşturucu ele geçirildi.

05.01.2020 09:20 | Son Güncelleme: 05.01.2020 09:38 Sahte dişçide silah, çok sayıda mermi ve uyuşturucu ele geçirildi
'da ruhsatsız faaliyet gösteren diş muayenehanesinde yapılan aramada av tüfeği, çok sayıda mermi ve uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 1620 mermi, 39 av tüfeği fişeği, 1 ruhsatsız kırma av tüfeği, 460 gram esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan pipet ele geçirildi.
İş yerinin hiçbir izin belgesi bulunmayan ve ruhsatsız faaliyet gösteren diş muayenehanesi ve atölyesi olduğu belirlendi.
Ekiplerce gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.
İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan işlemlerin ardından iş yerinin mühürleneceği bildirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:04   Eğriçimen Yaylası'nda kış güzelliği - Haber
10:04   Özbekistan'da 25 bölgede halk genel seçim için tekrar sandık başına gitti - Haber
10:02   İSTANBUL'DA GÜN DOĞUMU GÖKYÜZÜNÜ KIZILA BOYADI - Haber
10:02   Soluk borusuna şeker takılan bebeği eczacı kurtardı - Haber
09:59   İdlib'e insani yardım çağrısı - Haber
09:43   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye: Öfkenizin farkındayım - Haber
00:00   Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Haber
22:14   İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Haber
21:36   Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Haber
21:25   Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Haber
5.01.2020 10:05:19