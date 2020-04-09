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Sahte Discord Yazılımı Risk Saçıyor!

MalwareHunterTeam tarafından keşfedilen yeni kötü amaçlı yazılım Discord kullanıcılarını hedef alıyor.

09.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:51
Sahte Discord Yazılımı Risk Saçıyor!
MalwareHunterTeam tarafından keşfedilen yeni kötü amaçlı yazılım Discord kullanıcılarını hedef alıyor. İşte detaylar!

Hesabınız Çalınabilir!

AnarchyGrabber yazılımının yeni varyantı, istemci dosyalarını değiştirerek kullanıcı hesaplarını çalmayı hedefliyor. Güvenilir olmayan kaynaklarda yer alan kötü amaçlı yazılımın şimdiye dek binlerce kez indirildiği tespit edildi.

AnarchyGrabber'ın orijinal sürümü güvenlik yazılımları tarafından kolayca tespit edilebilir bir yapıda olsa da yeni varyant kullanıcının cihazında algılanmamak ve kalıcılık sağlamak adına düzenlemelerle geliyor.

Discord tarafından atılacak adımlara kadar söz konusu yazılımın tehditlerini sürdürdüğünü vurgulamakta fayda var. Bu nedenle yapacağınız indirme işlemlerini güvenilir kaynaklardan indirmeniz tavsiye ediliyor.

Eğer Discord'u güvenli bir şekilde indirip cihazınıza kurmak istiyorsanız hemen aşağıda yer alan indir butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Teknoloji
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