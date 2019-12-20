Haberler » Güncel » Sahte doğum raporu ile tahliye olan kadın yakalandı - Haber

Sahte doğum raporu ile tahliye olan kadın yakalandı

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan toplam 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranırken yakalanarak cezaevine konulan Gülizar P.'nin (40) sahte doğum raporu ile tahliye olduğu ortaya çıktı.

20.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:37 Sahte doğum raporu ile tahliye olan kadın yakalandı

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan toplam 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranırken yakalanarak cezaevine konulan Gülizar P.'nin (40) sahte doğum raporu ile tahliye olduğu ortaya çıktı. 8 çocuk annesi Gülizar P., sahte raporu hazırladığı anlaşılan eşi Murat P. ile birlikte gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 16 Kasım'da , Konya, Nevşehir ve Çorum'da, 'hırsızlık', 'başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından yargılanarak, hakkında toplam 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülizar P'yi kaldığı evde yakaladı. Gözaltına alınan 8 çocuk annesi Gülizar P., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bünyan Kapalı Cezaevine konuldu.

Polis ekipleri, 1 ay sonra 17 Aralık'ta Gülizar P'nin cezaevinden tahliye olduğunu öğrendi. Yapılan araştırmada Gülizar P'nin, 11 Kasım 2019 tarihli sahte doğum raporu ve bu rapor ile Ayşe P. adına düzenlenen kimlikle cezasını 6 ay erteleterek tahliye olduğu ortaya çıktı. Raporun çıkarıldığı Kayseri Şehir Hastanesi ile irtibata geçen polis, 11 Kasım'da Gülizar P. adına düzenlenmiş doğum raporu olmadığı bilgisine ulaştı. Gülizar P.'nin eşi Murat P. ile birlikte sahte doğum raporu düzenlediği belirlenirken, çift kaldıkları merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki evlerinde yakalanarak gözaltına aldı.

Sahte doğum raporu düzenledikleri gerekçesiyle haklarında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma açılan Gülizar P. ve eşi Murat P., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:38   İcralık Bayramiç Belediyesinde başkanın makam aracı satılacak - Haber
17:37   Soylu: "Bizden sonraki nesillere güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz" - Haber
17:37   DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Haber
17:35   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası - Haber
17:35   "Şu an çalışmalarımız devam ediyor, bir sayı zikretmem mümkün değil" - Haber
17:15   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
20.12.2019 17:39:51