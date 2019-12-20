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Sahte doğum raporuyla tahliye oyununu polis bozdu

Kayseri'de çeşitli suçlardan hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalandıktan bir ay sonra tahliye edilen hükümlünün, sahte doğum raporu düzenlediği ortaya çıktı.

20.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:18 Sahte doğum raporuyla tahliye oyununu polis bozdu
'de çeşitli suçlardan hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalandıktan bir ay sonra tahliye edilen hükümlünün, sahte doğum raporu düzenlediği ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Konya, Nevşehir, Çorum ve Kayseri'de, "hırsızlık, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" suçlarından hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülizar P'yi 16 Kasım'da Kayseri'de yakaladı.
Bünyan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilen Gülizar P'nin, 17 Aralık'ta tahliye edildiğini öğrenen ekipler, yaptıkları araştırmada, hükümlünün Kayseri Şehir Hastanesi'nden sahte doğum raporu aldığını, bu raporla Bünyan İlçe Nüfus Müdürlüğünden Ayşe P. adına sahte kimlik çıkarttığını ve hapis cezasını 6 ay ertelettiğini tespit etti.
Hükümlünün evine operasyon düzenleyen polis, Gülizar P. ile sahte doğum raporu ve kimlik çıkarma işlerini yürüttüğünü itiraf eden eşi Murat P'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Gülizar P. ve Murat P, "resmi belgede sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kayseri, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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