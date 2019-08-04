Sahte dolar ve liralarla yakalananlara gözaltı

ELAZIĞ'da, polis ekiplerince 100 dolarlık sahte 5 banknot ve 100 liralık sahte 43 banknot ile yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sahte banknot sürülmesini önlemek amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, kentte, şüphe üzerine durdurdukları 2 kişinin üzerlerini aradı. İsimleri açıklanmayan kişilerin üzerinde, 100 dolarlık sahte 5 banknot ve 100 liralık sahte 43 banknot ele geçirildi. Sahte banknotlara el koyulurken, 2 kişi gözaltına alındı.
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, Güncel Kaynak: DHA