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Sahte dolar ve liralarla yakalananlara gözaltı

ELAZIĞ'da, polis ekiplerince 100 dolarlık sahte 5 banknot ve 100 liralık sahte 43 banknot ile yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

04.08.2019 16:38 Sahte dolar ve liralarla yakalananlara gözaltı
ELAZIĞ'da, polis ekiplerince 100 dolarlık sahte 5 banknot ve 100 liralık sahte 43 banknot ile yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sahte banknot sürülmesini önlemek amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, kentte, şüphe üzerine durdurdukları 2 kişinin üzerlerini aradı. İsimleri açıklanmayan kişilerin üzerinde, 100 dolarlık sahte 5 banknot ve 100 liralık sahte 43 banknot ele geçirildi. Sahte banknotlara el koyulurken, 2 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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