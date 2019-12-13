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Sahte engelli raporu çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi

Ankara'da hastanede 15-20 bin TL karşılığında sahte engelli raporu çıkaran 5'i çete yöneticisi toplam 28 kişi adliyeye sevk edildi.

13.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:09Sahte engelli raporu çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi
'da hastanede 15-20 bin TL karşılığında sahte engelli raporu çıkaran 5'i çete yöneticisi toplam 28 kişi adliyeye sevk edildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Numune Hastanesinde yaşanan sahte engelli raporu skandalını ortaya çıkarmıştı. 1 yıldır süren teknik ve fiziki takip sonucu aralarında hastanede görevli güvenlikçi, hasta bakıcı ve kayıt işlemi yapan personelin ve sözde epikriz olarak tabir edilen engelli raporu alan kişilerin bulunduğu 106 zanlı eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı. Yakalanan 106 kişiden sahte rapor aldıkları belirlenen 78 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aralarında örgütü kuran K.H. ve F.C ile örgütü yöneten C.H., Ş.F.Y. ve R.F.'nin de yer aldığı 28 kişi ise tutuklanmak üzere Ankara Adliyesine sevk edildi.

Örgüt kurucularının akraba olduğu ve 2007 yılında güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları Numune Hastanesinden istifa ederek çeteyi kurdukları belirlendi. Kurdukları yöntemle sahte engelli raporu çıkaran çetenin hastanedeki hasta bakıcı, güvenlik görevlisi ve raporu verecek olan kurul içerisinde yer alan sekreteri de örgüte dahil ettiği tespit edildi. Yürütülen soruşturmada örgüt üyelerinin şeker ve kalp hastalarının kanlarını hasta olmayan kişilerin kanları gibi gösterdikleri, hasta olmayan kişilere düzenledikleri sahte engelli raporları ile anjiyo, kalp ameliyatı geçirmiş gibi gösterdikleri belirlendi. Raporu düzenleyen ve raporu alan kişilerin Sağlık Kurulunu yanıltarak aldıkları sağlık raporları ile emekli olup Sosyal Güvenlik Kurumu'nu zarar uğrattıkları ve ücretsiz ulaşım kartları çıkararak faydalandıkları tespit edildi. Çetenin rapor başına en az 15 bin ile 20 bin TL arasında para aldığı, parası olmayanların da varsa arabalarını aldıkları tespit edildi. Örgütün kamuyu 10 milyon TL zarar uğrattıkları belirlendi.

Sahte rapor aldı ama vicdan yaptı

Örgüte yönelik operasyonun bir yıl önce çeteden sahte raporu alarak memleketi Elazığ'a dönen bir kişinin vicdan yapıp Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla başladığı öğrenildi. 8 zanlı da Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanarak çetenin insanlara sahte rapor çıkardığını ve haksız kazanç elde ettiğini doğruladı. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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