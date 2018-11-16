Sahte Engelli Raporu Soruşturmasına 10 Tutuklama

16 Kasım 2018 Cuma 17:20



16 Kasım 2018 Cuma 17:20

Ankara'da para karşılığı sahte engelli raporu düzenledikleri kişilerin emekli olmalarını sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında doktor ve hastane personelinin bulunduğu 27 kişiden 10'u 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'sahtecilik' suçlarından tutuklandı.Şüphelilerden 10'u savcılık sorgularının ardından, 7'si de sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talimatıyla geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında bazı kamu ve özel hastanelerde çalışanların da bulunduğu şüphelilerin, emekli olmak için yeterli özürlülük derecesi bulunmayan kişilere, hastanelerde çalışan personel aracılığıyla bazı doktorların e-Devlet şifresini kullanarak sahte engelli raporları aldıkları iddia edildi. Sahte rapor aldıkları kişilerden, kişi başı 9 bin ile 20 bin lira arasında değişen para aldıkları belirlenen şüphelilerin, sorgularında suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden 10'u savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. 17 kişi ise tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Bu kişilerden 10'u 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'sahtecilik' suçlarından tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.Özkan ARSLAN/ANKARA,