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Sahte engelli raporuyla maaş alan anne ile oğluna para ve hapis cezası

KAYSERİ'de, sahte engelli raporu düzenleyerek, kaymakamlığa ait vakıftan engelli maaşı aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ayşe Y. (40) 3 yıl 9 ay hapis ve 9 bin lira para, oğlu Murat Y. (18) ise 2 yıl 5 ay hapis ve 6 bin lira para cezasına çarptırıldı.

10.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:54
Sahte engelli raporuyla maaş alan anne ile oğluna para ve hapis cezası

KAYSERİ'de, sahte engelli raporu düzenleyerek, kaymakamlığa ait vakıftan engelli maaşı aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ayşe Y. (40) 3 yıl 9 ay hapis ve 9 bin lira para, oğlu Murat Y. (18) ise 2 yıl 5 ay hapis ve 6 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Melikgazi ilçesinde yaşayan Ayşe Y.'nin 2016 yılında, oğlu Murat Y.'nin ise 2019'da sahte engelli raporu düzenleyerek, Melikgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan engelli maaşı aldığı tespit edildi. Bugüne kadar vakıftan toplam 8 bin 776 TL maaş aldığı belirlenen anne ile oğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Anne ile oğlu hakkında, 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanıklar Ayşe Y. ve Murat Y. hazır bulundu. Kovuşturma aşamasında kurumun zararını giderdiklerini belirten sanık Ayşe Y., "Okuma yazmam yok. Eşim vefat etti. Bu konuda ben de mağdurum. Beraatimi istiyorum" dedi. Sanık Murat Y. de beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ayşe Y.'yi 'kamu kurumuna karşı dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 1 ay, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 3 yıl 9 ay hapis ve 9 bin lira para cezasına, Murat Y.'yi ise 'kamu kurumuna karşı dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 4 ay, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 1 yıl 1 ay olmak üzere toplam 2 yıl 5 ay hapis ve 6 bin lira para cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay sürecini dikkate alarak, sanıkların tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kayseri, Anne, Güncel
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