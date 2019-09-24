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Sahte engelli sağlık raporu hazırlayanlara operasyon: 26 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçeğe aykırı olarak engelli sağlık raporu aldırdıkları tespit edilen, aralarında hastane çalışanlarının da bulunduğu toplam 26 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

24.09.2019 10:36Sahte engelli sağlık raporu hazırlayanlara operasyon: 26 gözaltı kararı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçeğe aykırı olarak engelli sağlık raporu aldırdıkları tespit edilen, aralarında hastane çalışanlarının da bulunduğu toplam 26 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, merkez Kadınhanı ilçesi Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan S.B.'nin Konya'daki iki hastanede çalışanlarla birlikte sahte engelli sağlık raporu aldırdıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çalışmalarda şüphelilerin tespit edilmesinin ardından harekete geçildi. Engelli sağlık kurulu raporu aldırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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