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Sahte etiket ile hastanelere tıbbi malzeme veren iki firmaya operasyon

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından usulsüz ve sahte etiketlerle hastanelere tıbbi malzeme verdikleri belirlenen iki firmanın yetkilileri gözaltına alındı.

27.09.2019 10:03Sahte etiket ile hastanelere tıbbi malzeme veren iki firmaya operasyon
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından usulsüz ve sahte etiketlerle hastanelere tıbbi malzeme verdikleri belirlenen iki firmanın yetkilileri gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hastanelerdeki ameliyatlarda kullanılmak üzere alınan medical ürünlerin usulsuz ve sahte etiketlerle verildiği belirlendi. Yapılan tespitler üzerine tıbbi malzeme üzerine iş yeri bulunan H.Ç. ve İ.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir çok malzeme ele geçirilirken, malzemelerin bir çok ameliyatta kullanıldığı belirlendi. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(1)
ADMAN:Bu iki firmanin yetkilileri cuma namazina gidiyorlarmi sormak isterim.
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