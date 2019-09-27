Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sahte etiket ile hastanelere tıbbi malzeme veren 2 kişi tutuklandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından usulsüz ve sahte etiketlerle hastanelere tıbbi malzeme verdikleri belirlenen firmanın yetkilileri olan 2 kişi tutuklandı.

27.09.2019 13:44Sahte etiket ile hastanelere tıbbi malzeme veren 2 kişi tutuklandı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından usulsüz ve sahte etiketlerle hastanelere tıbbi malzeme verdikleri belirlenen firmanın yetkilileri olan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hastanelerdeki ameliyatlarda kullanılmak üzere alınan medikal ürünlerin usulsuz ve sahte etiketlerle verildiği belirlendi. Yapılan tespitler üzerine tıbbi malzeme üzerine iş yeri bulunan H.Ç. ve İ.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir çok malzeme ele geçirilirken, malzemelerin bir çok ameliyatta kullanıldığı belirlendi.

H.Ç. ve İ.Ç. işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:17 Bolu'da 3 büfeye kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
19:16 Kestiği ağacın altında kalarak şahıs hayatını kaybetti
19:14 Samandağ'da zeytinlik ve defne alanında çıkan yangın korkuttu
19:12 İnegöl'de çatıdan düşen usta hayatını kaybetti
19:09 Bulanık'ta ekskavatör ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti
19:07 Bileğini keserek kendine zarar veren kadın hastaneye kaldırıldı
19:07 Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı