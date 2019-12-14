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Sahte evrak çetesine operasyon

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sahte evraklarla firmalardan televizyon ve kompozit malzeme alıp satan 4 kişi, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

14.12.2019 01:05 | Son Güncelleme: 14.12.2019 01:05Sahte evrak çetesine operasyon

KOCAELİ'nin ilçesinde, sahte evraklarla firmalardan televizyon ve kompozit malzeme alıp satan 4 kişi, ve 'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Gebze'de sahte evrakla firmalardan ürün satın alan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Gebze'de 5 firmadan sahte evraklarla aldıkları televizyon ve kompozit malzemeleri Ankara'ya götürerek piyasa değerinin altında satan şüphelilerin daha önceden benzer suçlardan sabıka kayıtları bulunan A.D., B.Ç., A.İ. ve M.Y. olduğu belirlendi. Şüphelilerin kullandığı otomobili tespit eden polis, aracı takibe aldı. Kocaeli'den yola çıkan otomobili, takip eden polis ekipleri, Ankara'da aracı durdurup içerisindeki şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden A.D., B.Ç. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Ünvan gaspı' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.İ. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen 500 bin TL değerindeki ürünler ise sahiplerine teslim edildi.



Kocaeli, Ankara, Gebze, Güncel

Kaynak: DHA

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