Haberler » Güncel » Sahte evrak çetesine operasyon - Haber

Sahte evrak çetesine operasyon

Sahte evrak çetesine operasyonKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sahte evraklarla firmalardan televizyon ve kompozit malzeme alıp satan 4 kişi, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

14.12.2019 01:56 | Son Güncelleme: 14.12.2019 01:58
Sahte evrak çetesine operasyon
KOCAELİ'nin ilçesinde, sahte evraklarla firmalardan televizyon ve kompozit malzeme alıp satan 4 kişi, ve 'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Gebze'de sahte evrakla firmalardan ürün satın alan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Gebze'de 5 firmadan sahte evraklarla aldıkları televizyon ve kompozit malzemeleri Ankara'ya götürerek piyasa değerinin altında satan şüphelilerin daha önceden benzer suçlardan sabıka kayıtları bulunan A.D., B.Ç., A.İ. ve M.Y. olduğu belirlendi. Şüphelilerin kullandığı otomobili tespit eden polis, aracı takibe aldı. Kocaeli'den yola çıkan otomobili, takip eden polis ekipleri, Ankara'da aracı durdurup içerisindeki şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden A.D., B.Ç. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Ünvan gaspı' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.İ. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen 500 bin TL değerindeki ürünler ise sahiplerine teslim edildi.
Sahte evrak çetesine operasyon

Kocaeli, Ankara, Gebze, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:40 Tokat'ta 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
02:38 İzmir'de dereye düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haber
02:36 KKTC'den ABD'nin Rumlara uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararına tepki - Haber
02:19 Baştuğ'dan sahte ve taklit zirai ilaç uyarısı - Haber
02:13 Adana'da asayiş uygulamasında aranan 42 kişi yakalandı - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
23:04 Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı - Haber
22:55 Yazar Sibel Köse'yi bacağından eden eşe, 2 suçtan 10 ay hapis - Haber
22:54 Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan AB'ye "Libya mutabakatı" tepkisi: AB hüküm veremez - Haber
14.12.2019 02:51:17