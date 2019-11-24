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Sahte evrak düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı

Fatih'te evlerinde sahte evrak düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

24.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:44Sahte evrak düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı
Fatih'te evlerinde sahte evrak düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haseki Sultan Mahallesindeki bir evde sahte evrak düzenlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis, bir süre takip ettiği adrese 19 Kasım'da baskın düzenledi.
Operasyonda Suriye uyruklu Ahmad A. (26) ve Abduarahman A. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 2 cep telefonu, 210 lira ve 265 dolar ele geçirildi.
Adreste yapılan aramada sahte oldukları değerlendirilen 21 pasaport, 4 kimlik kartı, 13 pasaport sayfası, ikamet izni kimlik kartı, geçici koruma kimlik belgesi, 101 mühür kalıbı, 10 kaşe, 6 ıstampa, 38 etiket, 8 kart, 2 hologram, 2 yazıcı, fotokopi makinası, press makinası, ısıtıcı, mühür kurutmak amaçlı kullanılan fön makinası, bilgisayar, rulo halinde PVC, pasaport ve vize yapıştırılmasında kullanılan kağıt ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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